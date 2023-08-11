Ракетний удар по Прикарпаттю: окупанти цілилися в молодих українських льотчиків
Ракети ворога летіли на військові аеродроми
Під час ракетного удару 11 серпня росіяни намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16. Про це речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону.
Зазначається, що ракети ворога летіли на військові аеродроми, які перебувають під прицілом РФ уже не перший місяць.
«Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть навчатися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку», – сказав Ігнат.
Атака окупантів не мала успіху та не принесла їм бажаних результатів.
Нагадаємло, 11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарську споруду.
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