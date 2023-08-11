МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині

Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик

11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Міністерство внутрішніх справ показало наслідки влучання по житловому будинку в Коломийському районі.

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Близько 10:00 окупанти вдарили аеробалістичними ракетами по території області.

«Ракета влучила на територію приватного будинку, де жила сім’я з трьома дітьми. Внаслідок обстрілу загинув 8-річний хлопчик. Дані щодо інших постраждалих наразі уточнюються», – повідомили у ВМС.

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Росіяни вдарили по Івано-Франківщині фото МВС

Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано господарчу споруду. На місці працюють необхідні служби.

Нагадаємо, що по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги. Вибухи пролунали в Києві. Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. Також повідомляли про вибухи на Хмельниччині та на Вінниччині.

Триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.