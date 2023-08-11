Ракетна атака на Івано-Франківщину: загинула дитина

Росіяни влучили в цивільний об'єкт на Прикарпатті

11 серпня року внаслідок ракетного удару по Івано-Франківщині загинула дитина. Ракета влучила у цивільний об'єкт, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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Дитину в критичному стані доставили до лікарні. Медики робили все можливе, проте врятувати дитину не вдалося.

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Унаслідок удару також є травмовані.

Онищук вкотре наголосила не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже російські ракети становлять небезпеку для усіх мешканців України.

Нагадаємо, що по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги. Вибухи пролунали в Києві. Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні. Також повідомляли про вибухи на Хмельниччині та на Вінниччині.

Триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.