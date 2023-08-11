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Ракети Taurus для України: Бундестаг терміново звернувся до Шольца

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракети Taurus для України: Бундестаг терміново звернувся до Шольца
Родеріх Кізеветтер наголошує, що передача далекобійних ракет не призведе до «ескалації війни», бо війна вже триває
фото з відкритих джерел

Німецькі депутати наголошують, що далекобійні ракети негайно потрібні Україні

Депутати німецького Бундестагу закликають уряд та особисто канцлера Олафа Шольца якнайшвидше надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus. Про це повідомляє ntv.

За словами депутата від Християнсько-демократичного союзу Родеріха Кізеветтера, «зараз, коли дискусія про Taurus розпочалася і ще триває, Росія йде на подальшу ескалацію», тому, вважає він, «якщо ми дійсно хочемо зупинити цю ескалацію з боку РФ, ми повинні використовувати все, що стоїть на шляху розширення війни».

При цьому він назвав «фальшивим» аргумент, який часто висувають проти постачань, що це буцімто може призвести до ескалації війни, адже, наголосив він, ескалює конфлікт саме Росія.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн заявила, що ракети Taurus «терміново потрібні Україні». На її думку, це «відповідає міжнародному праву, адже якщо Україна знає, звідки її атакують, то може завдавати превентивних ударів, щоб зупинити атаки (по ній)».

«Я думаю, що проблема знову в канцелярії канцлера (Шольца), де намагаються не допустити, щоб це питання вийшло на поверхню», – резюмувала вона.

Водночас співголова партії Шольца Саскія Ескен зізналась, що у її партії «ніколи не було червоних ліній в жодній дискусії про постачання озброєнь», але, зазначила вона, Німеччина «тісно координує свої дії з союзниками».

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляють, нібито уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus. 

Проте, за інформацією джерел, канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагає модифікувати їх так, щоб завдавати ударів по території Росії було неможливим.

Читайте також: Україна просить ракети Taurus через безпорадність – Die Welt
Теги: Олаф Шольц ракета зброя Німеччина

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