Ракетний дивізіон С-300 охоронятиме південь України (фото)

Зенітний ракетний дивізіон нещодавно повернувся з району проведення Операції Об’єднаних сил

Зенітний ракетний дивізіон С-300 бригада імені гетьмана Пилипа Орлика, який повернувся із зони проведення Операції Об’єднаних сил, охоронятиме південь України. Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.

На бойове чергування з охорони повітряного простору України вже заступив зенітний ракетний дивізіон С-300. Цей підрозділ входить до складу зенітної ракетної бригади Повітряних сил ЗС України імені гетьмана Пилипа Орлика. Вона прикриває міста та важливі об’єкти інфраструктури країни від повітряного нападу ворога з півдня, зокрема з території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, що цей зенітний ракетний дивізіон нещодавно повернувся з району проведення операції Об’єднаних сил до місця постійної дислокації.

Він озброєний зенітними ракетними комплексами С-300 ПС, що здатні вражати повітряні цілі на висотах від 25 метрів до 27 кілометрів та на відстані понад 75 кілометрів.

Наразі дивізіон повністю відновив свою боєздатність та заступив на бойове чергування в системі ППО країни.

«Якщо ворог вторгнеться у повітряний простір України, наші ракетники завдадуть йому значних втрат і змусять відмовитися від агресивних планів. Ми здатні захистити своїх громадян, — зазначив тимчасовий виконувач обов’язків комбрига полковник Андрій Копич.

201-ша зенітна ракетна бригада імені гетьмана Пилипа Орлика (201 ЗРБр) структурно належить до Повітряного командування «Південь».

4 грудня 2019 року бригаді присвоєне почесне найменування «імені гетьмана Пилипа Орлика» Основне завдання частини — охорона повітряного простору Миколаївської області.