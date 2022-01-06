Кого не призиватимуть до армії у 2022 році: роз’яснення Офісу президента

Весняний призов до армії відбудеться з квітня по червень

Відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами

Призовна кампанія у 2022 році стартує у квітні та жовтні. Втім, в армію не призиватимуть, зокрема, осіб, які здобувають освіту.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, згідно з указом Зеленського, проведення чергових призовів відбудеться з квітня по червень та з жовтня по грудень.

Відповідно до вимог українського законодавства, не підлягатимуть призову та отримають відстрочку для здобуття освіти на весь період навчання громадяни призовного віку, які навчаються:

в закладах загальної середньої освіти третього ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

в закладах професійної освіти з денною формою навчання, серед іншого, при отриманні початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступінчастої системи освіти;

в закладах професійної/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого при здобутті наступного ступеня освіти;

в закладах середньої чи вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі з відривом чи без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та стану здоров’я.

Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії АР Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

Напередодні нового року президент Володимир Зеленський затвердив терміни звільнення в запас військовослужбовців та призовів на строкову службу в 2022 році.

На початку січня народна депутатка розповіла, як хотіла стати на військовий облік.

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Як відомо, майже 60 нардепів хочуть змінити правила військового обліку жінок: законопроєкт.

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