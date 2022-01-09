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    Події в Україні

    Ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення на Донбасі

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    &laquo;Орлан-10&raquo;&nbsp;&ndash; російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження - Ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення на Донбасі
    «Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження
    фото: пресцентр Центрального військового округу РФ

    Вчора російські найманці шість разів порушили режим тиші, поранено військового

    У суботу, 8 січня, російські збройні формування шість разів порушили режим «тиші» на Донбасі. Унаслідок ворожих дій один український військовий отримав поранення, повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

    Також військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення. Це сталось у Луганській області, ймовірно був задіяний «Орлан-10».

    Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

    Зокрема, за даними штабу, проросійські найманці вели обстріли:

    • у бік Пісків;
    • у напрямку Богданівки та Кримського;
    • поблизу Станиці Луганської;
    • недалеко від Новомихайлівки.

    Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

    Від початок доби, 9 січня, порушень не зафіксовано.

    Нагадаємо, російські найманці на Різдво вперше від початку року застосували заборонену зброю. Окупанти били зі 120-мм мінометів біля Кам’янки.

    Як вже відомо, наступного тижня в Україну приїдуть політичні радники лідерів Німеччини та Франції – Йєнс Плетнер та Еммануель Бонн. Вони беруть участь у зустрічах у «нормандському форматі» щодо Донбасу на рівні радників.


    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ війна військові безпілотник
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    Ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення на Донбасі