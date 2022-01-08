The New York Times оприлюднив нову карту скупчення російських військ біля України

Наразі до українського кордону стягнуто близько 100 тисяч російських військових

Російські війська оточують Україну з трьох боків

Американське видання The New York Times опублікувало нову карту скупчення російських військ біля кордонів України. Вона складена на основі інформації, отриманої від українських і західних чиновників, а також з супутникових знімків, повідомляється у публікації NYT.

Як зазначає видання, російські війська оточують Україну з трьох боків. На карті відзначені роди військ та їх чисельність, вказано види техніки. За попередніми даними, до українського кордону стягнуто близько 100 тисяч російських військових.

Фото: нова карта скупчення військ РФ біля України

Опитані NYT аналітики однозначно не стверджують, чи має намір Росія напасти на Україну, але підкреслюють, що Москва перебуває на шляху до того, щоб отримати все, що треба для масштабного вторгнення.

На карті відзначено десятки основних скупчень російських військ з артилерією важкою технікою і танками. Зокрема, три групи перебувають недалеко від Воронежа, дві групи – ближче до білоруського кордону, ще одна – біля Волгограда, дві – недалеко від окупованого Донбасу, по одній в Краснодарському краї та в окупованому Криму.

Фото: нова карта скупчення військ РФ біля України

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України, щоб виправдати можливе вторгнення.

Також стало відомо, що на тлі загрози вторгнення адміністрація президента США Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.

Додамо, що начальник штабу оборони Великої Британії розробив план на випадок вторгнення РФ в Україну.