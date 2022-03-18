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    Події в Україні

    Ракетний удар по Вознесенську: снаряди влучили у склад зброї

    Окупанти на світанку вдарили по Вознесенську - Ракетний удар по Вознесенську: снаряди влучили у склад зброї
    Окупанти на світанку вдарили по Вознесенську
    фото ілюстративне

    Інформації про травмованих і загиблих немає

    18 березня близько 6:00 окупанти нанесли по Вознесенську на Миколаївщині ракетний удар. Про це повідомив Суспільному міський голова Євгеній Величко.

    Вибух стався приблизно о 6:05.

    Снаряди влучили в склад, де зберігалася зброя.

    У будинках повибивало вікна.

    Станом на 06:40 інформації про травмованих та загиблих немає.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці у Львові, Дніпрі, Харкові та Миколаївщині прогриміли вибухи.

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Вознесенську: снаряди влучили у склад зброї