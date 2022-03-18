Ракетний удар по Вознесенську: снаряди влучили у склад зброї
Інформації про травмованих і загиблих немає
18 березня близько 6:00 окупанти нанесли по Вознесенську на Миколаївщині ракетний удар. Про це повідомив Суспільному міський голова Євгеній Величко.
Вибух стався приблизно о 6:05.
Снаряди влучили в склад, де зберігалася зброя.
У будинках повибивало вікна.
Станом на 06:40 інформації про травмованих та загиблих немає.
Як повідомлялося, сьогодні вранці у Львові, Дніпрі, Харкові та Миколаївщині прогриміли вибухи.
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.