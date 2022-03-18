Ракетний удар по Вознесенську: снаряди влучили у склад зброї

Окупанти на світанку вдарили по Вознесенську

Інформації про травмованих і загиблих немає

18 березня близько 6:00 окупанти нанесли по Вознесенську на Миколаївщині ракетний удар. Про це повідомив Суспільному міський голова Євгеній Величко.

Вибух стався приблизно о 6:05.

Снаряди влучили в склад, де зберігалася зброя.

У будинках повибивало вікна.

Станом на 06:40 інформації про травмованих та загиблих немає.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Львові, Дніпрі, Харкові та Миколаївщині прогриміли вибухи.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.