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    Події в Україні

    Вранці у Львові та ще кількох містах прогриміли вибухи (відео)

    Окупанти обстрілюють українські міста на світанку - Вранці у Львові та ще кількох містах прогриміли вибухи (відео)
    Окупанти обстрілюють українські міста на світанку

    Окупанти нанесли ракетний удар по Вознесенську

    18 березня близько 6:30 у Львові пролунали вибухи. За словами очевидців їх було декілька.

    Також у соцмережі повідомляється про вибухи в Харкові, Дніпрі та Миколаєві.

    Близько 6:00 майже по всій Україні було оголосшено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи, пише «24 канал».

    Стовп диму видно з усіх районів Львова.

    Близько 6:00 у Вознесенську на Миколаївщині по одному зі складів окупанти нанесли авіаудар. Інформації про травмованих і загиблих наразі немає. Про це повідомив мер міста.

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

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    Теги: росія окупанти війна Львів Україна окупація #stoprussia
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    Вранці у Львові та ще кількох містах прогриміли вибухи (відео)