Вранці у Львові та ще кількох містах прогриміли вибухи (відео)

Окупанти нанесли ракетний удар по Вознесенську

18 березня близько 6:30 у Львові пролунали вибухи. За словами очевидців їх було декілька.

Також у соцмережі повідомляється про вибухи в Харкові, Дніпрі та Миколаєві.

Близько 6:00 майже по всій Україні було оголосшено повітряну тривогу. Уже через пів години у Львові почали надходити перші повідомлення про вибухи, пише «24 канал».

Стовп диму видно з усіх районів Львова.

Близько 6:00 у Вознесенську на Миколаївщині по одному зі складів окупанти нанесли авіаудар. Інформації про травмованих і загиблих наразі немає. Про це повідомив мер міста.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.