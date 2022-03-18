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    Кислиця поцікавився у постпреда РФ при ООН, чи не сняться йому вбиті українські жінки й діти

    Сергій Кислиця жорстко виступає в Радбезі ООН - Кислиця поцікавився у постпреда РФ при ООН, чи не сняться йому вбиті українські жінки й діти
    Сергій Кислиця жорстко виступає в Радбезі ООН

    Постпред України при ООН закликав РФ припинити маніпуляції з Радбезом

    Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Про це повідомляє CNN.

    Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

    «Якщо так, ми можемо обговорити, як спонсорувати рішення допомогти вам впоратися з травматичним стресом, спричиненим злочином. Але тепер виявіть порядність і припиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно», - висловився представник України.

    Постпред РФ на це нічого не відповів під час засідання Радбезу.

    Втім, вже після зустрічі у спілкуванні з журналістами Небензя заявив, що не дискутував з Кислицею. При цьому знову повторив тези Кремля про нібито вбитих ЗСУ дітей в окупованому Росією українському Донецьку.

    Кислиця також поспілкувалася з журналістами після зустрічі, заявивши, що покращення ситуації в Україні не відбулося. «Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними і звірства відбуваються щодня, на жаль», - резюмував він.

    Нагадаємо, раніше Кислиця порадив представникам Росії, зокрема міністру закордонних справ Сергію Лаврову, звернутися по психіатричну допомогу.

    Теги: росія окупанти війна Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Кислиця поцікавився у постпреда РФ при ООН, чи не сняться йому вбиті українські жінки й діти