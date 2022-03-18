Кислиця поцікавився у постпреда РФ при ООН, чи не сняться йому вбиті українські жінки й діти

Постпред України при ООН закликав РФ припинити маніпуляції з Радбезом

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Про це повідомляє CNN.

Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

«Якщо так, ми можемо обговорити, як спонсорувати рішення допомогти вам впоратися з травматичним стресом, спричиненим злочином. Але тепер виявіть порядність і припиніть кричущі маніпуляції з Радою Безпеки. Це непристойно», - висловився представник України.

Постпред РФ на це нічого не відповів під час засідання Радбезу.

Втім, вже після зустрічі у спілкуванні з журналістами Небензя заявив, що не дискутував з Кислицею. При цьому знову повторив тези Кремля про нібито вбитих ЗСУ дітей в окупованому Росією українському Донецьку.

Кислиця також поспілкувалася з журналістами після зустрічі, заявивши, що покращення ситуації в Україні не відбулося. «Ні, покращення немає. Дії Російської Федерації продовжують бути дуже нахабними і звірства відбуваються щодня, на жаль», - резюмував він.

Нагадаємо, раніше Кислиця порадив представникам Росії, зокрема міністру закордонних справ Сергію Лаврову, звернутися по психіатричну допомогу.