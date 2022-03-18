Скільки життів мирних людей уже забрала війна в Україні: цифри ООН

За підтвердженими даними, станом на ранок 17 березня загинуло 108 дітей

З 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала вторгнення в Україну, до 24:00 16 березня 2022 року втрати серед цивільних склали 2032 особи (у зведенні на добу раніше – 1900), зокрема 780 загиблих (726). Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривали інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження», – наголошується в документі.

Це стосується, наприклад, Волновахи та Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення . Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

«Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 146 чоловіків, 111 жінок, 15 хлопчиків і 7 дівчаток, тоді як стать 36 дітей і 465 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1252 поранених 17 дівчаток та 7 хлопчиків, а також 44 дитини, стать яких поки не вдалося встановити.

У зведенні також йдеться, що, за даними Офісу генерального прокурора України, станом на 9:00 17 березня загинуло 108 дітей і було поранено понад 120.

Нагадаємо, у Маріуполі 90% будівель розбомблено, люди п'ють воду з калюж.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

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