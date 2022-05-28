Ранковий обстріл Миколаєва: ОДА повідомила про жертви серед населення

Російські війська сьогодні зранку знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілів загинув один місцевий мешканець, ще шестеро отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОДА.

«У суботу, 28 травня, зранку окупаційні війська Росії вчергове обстріляли місто Миколаїв. І знов удар прийшовся на житлові квартали», – йдеться в повідомленні.

Як мінімум два боєприпаси розірвалися у дворах багатоповерхівок. Унаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних будинків.

«Одна людина загинула на місці. Також на даний момент відомо щонайменше про шістьох поранених цивільних осіб», – додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

Нагадаємо, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

Додамо, що станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків.