Окупанти на Миколаївщині вбралися у форму ЗСУ і атакували наших захисників

Обстановка на південному фронті залишається стабільно напруженою

Протягом минулої доби, 24 травня, на Херсонщині ворог продовжував провокативний обстріл ними ж окупованих населених пунктів, та намагався звинуватити в цьому Збройні Сили України. Навіть здійснили спробу атакувати з повітря за допомогою авіації. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Окупаційна влада та рашистська армія намагаються змусити місцевих жителів співпрацювати або погодитися з окупацією. За наявними даними, вони мають намір мобілізувати українців з окупованих територій Херсонської області для війни проти України. Це є грубим порушенням Женевської конвенції і кваліфікується як військовий злочин. Але державі-злочинниці така практика притаманна ще з часів окупації Донецької та Луганської областей.

Знов по житлових кварталах Миколаєва нанесено удар системою залпового вогню «Смерч». Є дані про поранення цивільної особи. Решта інформації уточнюється.

«На північному сході Миколаївщини, в напрямку Кривого Рогу відбулось бойове зіткнення нашого підрозділу із специфічною групою ворожих сил. Противник за підтримки двох бойових броньованих машин «Тигр» під прикриттям мінометного вогню намагався захопити наш спостережний пост. При цьому на рашистах був військовий однострій ЗСУ. Атаку було відбито, ворог ретирувався, полишивши чотирьох своїх назавжди», – йдеться в повідомленні.

Всього за добу нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ворогу втрат вже неживою силою 33 рашисти та сім одиниць броньованої й автомобільної техніки.

Нагадаємо, Арестович розповів, де на Донбасі наразі найгарячіші точки російського наступу.

Також повідомлялося, чи є наземна загроза для Запоріжжя: думка радника Банкової.

Читайте також: