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    Новини

    За добу ЗСУ ліквідували понад 250 рашистів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога

    За добу ЗСУ ліквідували понад 250 рашистів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку

    Станом на 94 день повномасштабного вторгнення росіян на територію України, противник вже втратив близько 30 тис. особового складу та 1330 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Зальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно склали:

    • особового складу - близько 30000 (+250) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1330 (+8) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од,
    • артилерійських систем – 628 (+5) од,
    • РСЗВ – 203 (+2) од,
    • засоби ППО - 93 (+0) од,
    • літаків – 207 (+1) од,
    • гелікоптерів – 174 (+4) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0),
    • крилаті ракети – 116 (+1),
    • кораблі - 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од,
    • спеціальна техніка – 48 (+0).

    Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку.

    Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

    До слова, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ ліквідували понад 250 рашистів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога