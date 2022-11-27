Рашисти обстріляли Курахове, є загиблі (фото)

Росіяни послідовно та цілеспрямовано б'ють по цивільних

Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вдарили з артилерії по місту Курахове Донецької області. Унаслідок обстрілу двоє мирних жителів загинули, один цивільний дістав поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни обстріляли Курахове з артилерії – дві людини загинули, одна одержала поранення. Внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень», – зазначив він.

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Як зауважив очільник ОВА, Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь – росіяни послідовно та цілеспрямовано б'ють по цивільних. «Не залишайтесь на Донеччині» – ви ставите під ризик власне життя», – наголосив Кириленко.

Нагадаємо, триває двісті сімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.