На Донеччині окупанти мобілізували на війну напівсліпого: перехоплення

Рашисти відправляють на передову навіть скалічених

У Донецьку рашисти мобілізували з подальшою відправкою на фронт напівсліпого чоловіка, у якого лише одне око. Про це йдеться у перехоплені Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про ситуацію рашисту розповіла його родичка. Як виявилося, на фронті друге око у мобілізованого запалилося, він ризикує повністю засліпнути, проте окупанти не вважають це підставою для того, щоб комісувати його за станом здоров'я.

Як заявляє жінка на перехопленні, у Донецьку відсутність одного ока не є підставою для того, щоб уникнути примусової тотальної «мобілізації» в окупаційну армію. На фронт кидають людей із фізичними вадами та проблемами зі здоров'ям.

«У мене в Донецьку є московська ВВК (військово-лікарська комісія. - ред.), російська ВКК. Ну треба... Треба пацана комісувати, за станом здоров'я. Наші визнали придатним і повернули його назад. Зрозумів, одне око в нього, і одне не робоче. Ну послухай, і воно там запалилося, те око. Його сюди прислали. Тут його полікували. Ну, людина сліпоютупо залишиться, ти зрозумів?» – наводить приклад жінка.

Вона наголошує, що незважаючи на те, що людина практично не бачить і ризикує осліпнути повністю – місцеві «фахівці», виконуючи мобілізаційні плани, визнали чоловіка придатним до відправки на передову.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.