ЗСУ б’ють ворога поблизу Білогорівки: Гайдай розповів про ситуацію на Донеччині

Важкі бої тривають на Харківського напрямку, на лінії Сватово-Кремінна

Ситуація на Донецькому напрямку залишається складною, українські військові цілодобово відбивають атаки російських окупантів поблизу Білогорівки. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

Росіяни не можуть просунутись у напрямку Білогорівки, але щоденно продовжують свої атаки, які здійснюються за принципом: обстріли – наступи.

Важкі бої тривають на Харківського напрямку, на лінії Сватово-Кремінна. Українські захисники мають там певний успіх та потрохи просуваються вперед.

Гайдай також розповів про руйнування у населених пунктах. Так, за його словами, від Білогорівки залишилася лише назва, – там немає жодного вцілілого будинку. У Макіївці ситуація не така погана, але там також обстріляні всі будинки, жити в них не можна.

У Невському половина будинків зруйновані повністю, друга половинна – обстріляна. Вціліли декілька будинків, там продовжують жити близько 150 людей. Українські правоохоронці вмовляють їх виїжджати, оскільки населені пункти продовжують обстрілюватись російськими окупантами.

Нагадаємо, триває двісті сімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.