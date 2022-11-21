Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)

У Нікополі російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки

По Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах окупанти випустили понад 60 снарядів

Російські загарбники шість разі за ніч обстріляли населені пункти Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

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«Росіяни знову тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів», – йдеться в повідомленні.

У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

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У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних. Росіяни знову обстріляли житловий будинок

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.