Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)
У Нікополі російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки
Валентин Резніченко / Telegram

По Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах окупанти випустили понад 60 снарядів

Російські загарбники шість разі за ніч обстріляли населені пункти Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни знову тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів», – йдеться в повідомленні.

У Нікополі поранено 78-річного чоловіка. Медики надали йому допомогу. У місті російські снаряди пошкодили приватні будинки, човен та автівки.

У Мирівській та Марганецькій громадах обійшлося без постраждалих. Деталі обстрілів з’ясовуються.

Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото) фото 1
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото) фото 2
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних. Росіяни знову обстріляли житловий будинок

Нагадаємо, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти обстріляли Куп'янський район
Окупанти вгатили по житловому будинку на Харківщині: під завалами можуть бути люди
Вчора, 23:55
За минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в 10 районах населених пунктів Донеччини
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ змушують ворога оборонятися
Сьогодні, 08:00
На ЗАЕС прогриміло десять потужних вибухів
Обстріли Запорізької АЕС: зафіксовано вибухи поблизу реакторів
Сьогодні, 06:17

Події в Україні

Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Ще «мінус» майже 400 окупантів: свіжі дані Генштабу про втрати ворога
Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація
Стало відомо, в яких окупованих містах Луганщини найгірша ситуація
В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
В окупованій Макіївці вибухнула нафтобаза (фото)
Ракетний удар по житловому будинку на Харківщині: є жертви (фото)
Ракетний удар по житловому будинку на Харківщині: є жертви (фото)
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)
Рашисти потужно обстріляли Нікополь: є поранені (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
102K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
33K
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
30K
Про що мовчить Зеленський
28K
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
24K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту