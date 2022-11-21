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Обстріли Запорізької АЕС: зафіксовано вибухи поблизу реакторів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Обстріли Запорізької АЕС: зафіксовано вибухи поблизу реакторів
На ЗАЕС прогриміло десять потужних вибухів
фото з відкритих джерел

Експерт МАГАТЕ планують 21 листопада провести оцінку впливу обстрілу на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що неодноразові обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції 19 та 20 листопада пошкодили будівлі, системи та обладнання, причому деякі вибухи сталися біля реакторів.

Гроссі зазначив, що ці обстріли – одні із найінтенсивніших за останні місяці.

МАГАТЕ повідомляє, що рівень радіації залишався в нормі, повідомлень про постраждалих немає. Зовнішні джерела живлення ЗАЕС, які неодноразово виходили з ладу під час війни, також не постраждали.

За словами експертів МАГАТЕ, керівництво ЗАЕС повідомило про пошкодження в кількох місцях, включаючи будівлю радіоактивних відходів і сховища, спринклерні системи водойми-охолоджувача, електричний кабель до одного з реакторів, резервуари для зберігання конденсату та міст між іншим реактором і його допоміжним обладнанням будівлі.

«Знову ж таки, нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було», – сказав Гроссі, повторивши свій заклик до термінових заходів для захисту ЗАЕС і запобігання ядерної аварії.

Гроссі повідомив, що проводив активні консультації зі світовими лідерами щодо останнього обстрілу ЗАЕС, і він наполягає на тому, що узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС має відбутися негайно.  

Група експертів МАГАТЕ планує 21 листопада провести оцінку впливу обстрілу на ЗАЕС.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомило, що потужні вибухи сколихнули територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) 19 листопада ввечері та вранці 20 листопада. 

Посилаючись на інформацію, надану керівництвом станції, команда МАГАТЕ повідомила, що деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодне з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї. 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував, що результатом останніх обстрілів Запорізької атомної електростанції стало пошкодження інфраструктури станції.

Теги: Запорізька АЕС МАГАТЕ обстріл війна росія

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