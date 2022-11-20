Окупанти вгатили по житловому будинку на Харківщині: під завалами можуть бути люди

На місці події працюють рятувальники

Російські окупанти ввечері 20 листопада атакували Харківську область. Ворог завдав удару по цивільних. Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

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«Смт. Шевченкове, Куп'янський район – росіяни знову обстріляли житловий будинок», – зазначив посадовець.

Тимошенко також розповів, що під завалами можуть бути люди. За його словами, на місці події працюють рятувальники.

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Нагадаємо, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Раніше повідомлялось, що мешканці села під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор.