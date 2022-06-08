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    Події в Україні

    Рашисти розгорнули «Іскандери» поблизу Херсонської області, – Міноборони

    Зберігається загроза ракетних ударів з Криму по військових та цивільних об'єктах на території України - Рашисти розгорнули «Іскандери» поблизу Херсонської області, – Міноборони
    Зберігається загроза ракетних ударів з Криму по військових та цивільних об'єктах на території України
    фото з відкритих джерел

    У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває п'ять носіїв КРМБ типу «Калібр»

    На території окупованого Криму за вісім кілометрів від адміністративної межі з Херсонською областю окупанти розгорнули ракетні комплекси «Іскандер – М». Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу.

    «Зберігається загроза нанесення ворогом з території тимчасово окупованої території АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Зокрема, у районі н.п. Мілководне (8 км до адміністративної межі з Херсонською обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК «Іскандер-М», – сказав Мотузяник.

    Крім цього, зазначається, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

    «У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п'ять носіїв КРМБ типу «Калібр» (сумарний залп – до 36 ракет)», – додав Мотузяник.

    Нагадаємо, триває сто п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На низці напрямків тривають активні бойові дії. Найгарячішими напрямками фронту залишаються Бахмутський і Слов’янський.

    Теги: Крим росія окупанти Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти розгорнули «Іскандери» поблизу Херсонської області, – Міноборони