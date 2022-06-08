Окупанти посилюють свої угрупування на двох напрямках, – Міноборони

На Харківському напрямку ворог намагається втриматися на зайнятих рубежах

Рашисти намагаються закріпитись на Харківському та Запорізькому напрямках

Російські війська посилюють свої угрупування на Запорізькому та Харківському напрямках. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу.

«На Запорізькому напрямку ворог нарощує системи вогню. Зокрема, в районі Василівки, що в 35 км на південь від Запоріжжя, розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок», – розповів Мотузяник.

На Харківському напрямку ворог намагається втриматися на зайнятих рубежах і не допустити просування українських військ до державного кордону з Росією.

«З цією метою ворог посилив угруповання військ у зазначеному напрямку за рахунок перекидання в район селища Веселе, в 17 км від Харкова, однієї батальйонно-тактичної групи зі складу 2-ї армії центрального військового округу РФ», – зазначили в Міноборони.

Противник продовжує обстрілювати українські позиції на Харківщині.

Нагадаємо, що вора рашисти знову обстріляли спальний район Харкова. Відомо про трьох поранених та одного загиблого.

6 травня у Пологівському районі Запорізької області ворожих обстрілів зазнали три села – Гуляйполе, Верхня Терса та Добропілля. Попередньо встановлено, що внаслідок збройної атаки за медичною допомогою звернулися п’ятеро мешканців села Добропілля Пологівського району, з них – одна малолітня дитина.