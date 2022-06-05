  1. Головна
  2. Новини
  3. Київ залишається основною ціллю Росії – Міноборони
рус
    Новини

    Київ залишається основною ціллю Росії – Міноборони

    &nbsp;Треба розуміти, що війна зараз перебуває в гарячій фазі - Київ залишається основною ціллю Росії – Міноборони
     Треба розуміти, що війна зараз перебуває в гарячій фазі
    фото: Facebook Маляр

    Київ залишається основною ціллю Росії у загарбницькій війні проти України

    Столиця України залишається головною ціллю Росії, тому постійно перебуває під загрозою. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

    Заступниця міністра визнала, що люди активно повертаються до столиці. Водночас вона наголосила, що наразі війна перебуває у гарячій фазі.

    «Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно люди повертаються (до столиці – ред.) з різних причин. Але все одно нам треба розуміти, що війна в гарячій фазі і Київ, як основна ціль Російської Федерації, нею і залишається», – вказала вона.

    Нагадаємо, 5 червня вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами, удари завдавалися по залізничних об’єктах. Над Обухівським районом сили протиповітряної оборони збили одну ворожу ракету.

    Внаслідок ворожої атаки постраждала одна людина, жертв немає.

    Президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії.

    Згодом голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін повідомив, що під вогонь ворожих ракет потрапив Дарницький вагоноремонтний завод. Він запросив журналістів на завод, щоб спростувати чергову брехню Росії, ніби на заводі зберігалися танки, надані Україні країнами Європи.

    Читайте також: Обстріли на Харківщині та наступ ворога на Донбасі: оперативна інформація Генштабу
    Теги: росія окупанти Київ Міноборони війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Київ залишається основною ціллю Росії – Міноборони