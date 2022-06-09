Рашисти тікали в паніці. На Донеччині українські воїни зірвали ворожий план (фото)

Танкові екіпажі окупантів в паніці відступили та відмовились від подальших дій

ЗСУ знищили два танка та МТ-ЛБ російських окупантів

На Донеччині, завдяки чітким та злагодженим діям розвідки та артилерії, було зірвано черговий план противника, який намагався вдарити у фланг Українським підрозділам. Про це повідомляє Генеральнйи штаб ЗСУ.

Зокрема, розвідники вчасно виявили просування ворожих танків та передали координати артилеристам, які оперативно «накрили» ворожу бронегрупу.

Бій був недовгий, але результативний – українські воїни знищили два танка та МТ-ЛБ російських окупантів. Решта танкових екіпажів в паніці відступили та відмовились від подальших дій.

В той же день, артилерійські підрозділи знищили вогневі позиції, які загарбники облаштували у будівлі. За даними розвідки, ліквідовано понад десять російських окупантів.

Служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Нагадаємо, за 106 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398).

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