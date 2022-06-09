В Україну їде глава МОЗ Німеччини

Німеччина хоче запропонувати Україні допомогу в догляді за пораненими

Сьогодні, 9 червня, з робочим візитом Україну відвідає міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах з робочим візитом. Про це повідомляє видання Spiegel.

У ході поїздки він хоче запропонувати допомогу Німеччини в догляді за пораненими під час війни українцями.

За його словами, допомога передбачає лікування в Німеччині, а також догляд за пораненими в найбільш охопленій війною країні. Лаутербах особливо відзначив допомогу людям з важкими опіками і людям, які втратили кінцівки на війні.

За словами Лаутербаха, він хоче зустрітися з Міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком і з'ясувати, як можна краще оснастити протезами людей, які втратили ноги або руки під час війни. Зокрема, за його словами, йдеться про поранених дітей.

Лаутербах назвав війну Росії проти України «варварською, руйнівною і несправедливою агресивною війною». «Це поза цивілізацією і має бути засуджено в будь-якій формі», – підкреслив він.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який перебував з робочим візитом у Німеччині, зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та закликав його збільшити військову підтримку Києва.