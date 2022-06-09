За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

На 106 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1398 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3438 (+9) од,

артилерійських систем – 711 (+8) од,

РСЗВ - 213 (+0) од,

засоби ППО - 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів– 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),

крилаті ракети - 125 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,

спеціальна техніка - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.