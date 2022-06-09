За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків – Генштаб

За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків – Генштабграфіка
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
На 106 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1398 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3438 (+9) од,
- артилерійських систем – 711 (+8) од,
- РСЗВ - 213 (+0) од,
- засоби ППО - 96 (+0) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів– 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
- крилаті ракети - 125 (+0),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.