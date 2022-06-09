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    За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків – Генштаб

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    Дані втрат ворога уточнюються через інтенсивність бойових дій - За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків – Генштаб
    Дані втрат ворога уточнюються через інтенсивність бойових дій
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

    На 106 день повномасштабного вторгнення Росії на територію України, збройним силам вдалося ліквідувати 31700 окупантів, (за останню добу – 200), а також знищити п’ять танків, (загалом – 1398). Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.06 орієнтовно склали:

    • особового складу - близько 31700 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1398 (+5) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3438 (+9) од,
    • артилерійських систем – 711 (+8) од,
    • РСЗВ - 213 (+0) од,
    • засоби ППО - 96 (+0) од,
    • літаків – 212 (+0) од,
    • гелікоптерів– 178 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3),
    • крилаті ракети - 125 (+0),
    • кораблі /катери - 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15) од,
    • спеціальна техніка - 53 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

    Нагадаємо, триває 106-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти застосовують артилерію вздовж лінії зіткнення на Донецькому напрямку. Також зусилля противника зосереджені на підготовці до продовження наступу в напрямку населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    За добу ЗСУ ліквідували 200 окупантів та п’ять танків – Генштаб