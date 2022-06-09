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    Політика

    Голова РДА повідомив, що рашисти зробили з Сєвєродонецьком

    За словами Романа Власенка, у Сєвєродонецьку пошкоджено усі житлові будинки. Половина з них відновленню не підлягає - Голова РДА повідомив, що рашисти зробили з Сєвєродонецьком
    За словами Романа Власенка, у Сєвєродонецьку пошкоджено усі житлові будинки. Половина з них відновленню не підлягає
    фото: Сергій Гайдай

    У місті загинуло вже близько 5 тис. цивільних

    Немає, мабуть, жодного будинку, який так чи інакше би не постраждав в Сєвєродонецьку. Десь вибиті шибки, десь пряме влучання у покрівлю або стіну, десь зруйновані прольоти, згоріли під’їзди. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив очільник Сєвєродонецької РДА Роман Власенко.

    «Дуже багато будинків вигоріло з першого по дев’ятий поверх. Тобто просто поточним капітальним ремонтом не обійдешся. Доведеться або будівлю зносити, або робити дуже серйозну модернізацію й встановлювати конструкції, що підтримуватимуть. Я думаю, 100% житлового фонду пошкоджено і десь 50% можна буде відновити», – повідомив Власенко.

    Голова РДА Сєвєродонецька розповів, що у місті загинуло вже близько 5 тис. цивільних.

    «Офіційна статистика – близько 300-400 людей, але реально, я думаю, може бути і кілька тисяч. У нас, наприклад, ще немає інформації по Рубіжному, по Попасній, по частині Сєвєродонецька. Ми розуміємо, що коли люди перебувають на непідконтрольних територіях, їх не відстежити. Ситуація зараз у Сєвєродонецьку така ж, як була у Рубіжному і Попасній, тобто руйнування і відсутність інформації. Може й до 5 тис. загиблих бути», – зазначив він.

    Також Власенко уточнив, куди змогли виїхати люди, у яких була змога евакуюватися.

    «Ми дуже багато працювали з волонтерами, різними громадами, «Укрзалізницею» щодо евакуації. Основним центром, куди люди виїздили, був Дніпро. Вивозили або автобусами, або потягами до Дніпра, а далі люди самі обирали шлях, куди їхати. На перших етапах потужно працювала «Укрзалізниця», поїздами вивозила людей у напрямках Львова, Закарпаття, Жмеринки. Допомагали волонтери», – розповів голова РДА.

    Власенко допускає, що більшість людей, які не закордоном, хочуть повернутися. І ті, хто виїхав за кордон, імовірно теж, але чим вони молодші, тим менша ця вірогідність. Окрім того є різниця, повернутися, наприклад, до Старобільська, який сьогодні окупований, але не зруйнований, чи повернутися у Рубіжне, Попасну чи Маріуполь, де все вщент зруйноване. Як це все відбуватиметься, люди не розуміють.

    Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області. Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%.

    Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.

    Напередодні стало відомо, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

    Читайте також інтерв'ю: Голова Сєвєродонецької райадміністрації: Окупанти вивозять людей у Луганськ і грабують їхнє житло
    Теги: росія окупанти війна житло Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Голова РДА повідомив, що рашисти зробили з Сєвєродонецьком