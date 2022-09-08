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Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину
Супутникові знімки зруйнованого Дар’ївського мосту та понтонної переправи
фото з відкритих джерел

Знищення переправи у Дар’ївці уповільнило війська РФ

У Херсонській області Збройні сили України продовжують вести наступальні дії. Україна, ймовірно, знищила військовий понтонний міст у Дар’ївці, який російські війська розгорнули після того, як був серйозно пошкоджений сусідній автомобільний міст. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Переправа через Дар’ївку є одним із основних шляхів між північним і південним секторами російської військової присутності вздовж річки Дніпро», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що систематичні точні удари України по вразливих пунктах пропуску російських військ продовжують чинити тиск на російські сили, коли вони намагаються стримати українські атаки: це уповільнює їх здатність розгортати оперативні резерви та поповнювати матеріальні засоби зі сходу.

Рашисти уповільнились на півдні. Британська розвідка назвала причину фото 1

Нагадаємо, триває 197-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: розвідка росія окупанти ЗСУ війна Велика Британія Україна

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