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ЗСУ завадили окупантам зімітувати «референдум» на Херсонщині – розвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ завадили окупантам зімітувати «референдум» на Херсонщині – розвідка
Місцеве населення Херсонщини чинить опір окупантам
фото: ГУР

Псевдоволевиявлення росіянам не дає підготувати і місцеве населення

Окупанти не можуть навіть зімітувати «референдум» на території тимчасово окупованої Херсонщини. Псевдоволевиявлення росіянам не дають підготувати Збройні Сили України та місцеве населення, які чинять опір. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі марафону «Незламна країна».

«Звичайно, вони можуть оголосити якусь дію, але суть псевдореферендуму – це, все ж таки, імітація якоїсь легітимності процесу. Так-от ані Збройні Сили України, ані суспільство в цілому не дають росіянам навіть можливості імітувати цей процес. І, звичайно, світ одразу відкине і навіть саму спробу подібного референдуму – це буде несерйозно. Я думаю, що самі окупанти розуміють безперспективність навіть спроб серйозно підходити до так званих референдумів», – зазначив представник воєнної розвідки України.

Нагадаємо, окупанти заявили про паузу у підготовці до «референдуму» на Херсонщині. Також на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з'являється все більше установ, де нібито всі охочі можуть отримати матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч рублів. Так загарбники намагаються «купити» голоси жителів регіону для псевдореферендуму. Раніше повідомлялося, що псевдореферендум про нібито приєднання до Росії нових територій може відбутися у листопаді. Кремль хоче приурочити його до дня народної єдності.

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