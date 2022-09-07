Британська розвідка назвала напрямки найзапекліших боїв в Україні

Росія зосереджує зусилля для наступу на Бахмут

Протягом останньої доби запеклі бої точаться на трьох фронтах: на півночі під Харковом; на сході в Донбасі; на півдні в Херсонській області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Основними запланованими зусиллями Росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від подальшого просування України на півдні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.