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рус
    Події в Україні

    Рашисти відбирають паспорти у примусово мобілізованих з ОРДЛО

    Рашисти відбирають паспорти у примусово мобілізованих з ОРДЛО
    фото ілюстративне

    «Це свідчить про повну безправність цього контингенту»

    Російські загарбники перекривають свої втрати на війні за рахунок примусово мобілізованих з окремих регіонів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

    «У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство», – йдеться в повідомленні.

    Також в Генштабі зазначають, що це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил Російської Федерації.

    Раніше повідомлялося, що за даними Генштабу, Білорусь агітує громадян підписувати контракти з військовими компаніями РФ.

    Нагадаємо, триває 148-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов. Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

    Теги: росія окупанти війна Генштаб ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти відбирають паспорти у примусово мобілізованих з ОРДЛО