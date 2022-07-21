Окупанти активізували повітряну розвідку на кількох напрямках, – Генштаб
Штурм окупантів у напрямку Вуглегірської ТЕС знову провалився
Триває 148-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов. Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
Волинський та Поліський напрямки
Без особливих змін. Протягом липня поточного року, на території Республіки Білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил Республіки Білорусь.
Сіверський напрямок
Ворог продовжує обстріли позицій наших військ у Сумській області та ведення повітряної розвідки БпЛА.
Харківський напрямок
Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.
Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.
Слов’янський напрямок
Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.Краматорський напрямок
Ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.
Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов.
Бахмутський напрямок
Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вершина, Білогорівка, Костянтинівка та Берестове. Артилерійські обстріли фіксувалися неподалік Берестового, Веселого, Виїмки, Вершини, Новолуганського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Роздолівки та Курдюмівки.
Недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.
Авдіївський, Новопавлівський та Запорізький напрямки
З метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.
Південнобузький напрямок
Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.
В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря. Поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет.
У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи. Це свідчить про повну безправність цього контингенту та, нібито, має зупинити дезертирство. Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил російської федерації.
Українські воїни тримають оборону та продовжують методично завдавати втрат російським окупантам.