Майже 40 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати РФ у війні

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 100 російських окупантів та чотири танки. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила 38850 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.

Загальні бойові втрати Росії на 21 липня орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано;

танків – 1704 (+4);

бойових броньованих машин – 3912 (+7);

артилерійських систем – 859 (+3);

РСЗВ – 251 (+1);

засоби ППО – 113 (+0);

літаків – 221 (+0);

вертольотів – 188 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 710 (+7);

крилаті ракети – 167 (+0);

Кораблі / катери – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6);

спеціальної техніки – 72 (+2).

Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.

Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.