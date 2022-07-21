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    Події в Україні

    Майже 40 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати РФ у війні

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    Майже 40 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати РФ у війні
    фото: Генштаб

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку

    Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 100 російських окупантів та чотири танки. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила 38850 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.

    Загальні бойові втрати Росії на 21 липня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано;
    • танків – 1704 (+4);
    • бойових броньованих машин – 3912 (+7);
    • артилерійських систем – 859 (+3);
    • РСЗВ – 251 (+1);
    • засоби ППО – 113 (+0);
    • літаків – 221 (+0);
    • вертольотів – 188 (+0);
    • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 710 (+7);
    • крилаті ракети – 167 (+0);
    • Кораблі / катери – 15 (+0);
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6);
    • спеціальної техніки – 72 (+2).

    Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.

    Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Майже 40 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати РФ у війні