Майже 40 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати РФ у війні

Майже 40 тис. окупантів. Генштаб назвав втрати РФ у війніграфіка
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували 100 російських окупантів та чотири танки. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила 38850 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 21 липня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 850 (+100) осіб ліквідовано;
- танків – 1704 (+4);
- бойових броньованих машин – 3912 (+7);
- артилерійських систем – 859 (+3);
- РСЗВ – 251 (+1);
- засоби ППО – 113 (+0);
- літаків – 221 (+0);
- вертольотів – 188 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 710 (+7);
- крилаті ракети – 167 (+0);
- Кораблі / катери – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2781 (+6);
- спеціальної техніки – 72 (+2).
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.
Нагадаємо, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.
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