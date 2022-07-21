Білорусь агітує громадян підписувати контракти з військовими компаніями РФ, – Генштаб

Агітація триває уже місяць

Немає жодних ознак того, що Білорусь може вторгнутися в Україну найближчим часом. Проте на території країни людей почали агітувати підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Протягом липня поточного року, на території Республіки Білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В зазначених заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил Республіки Білорусь», – йдеться в повідомлені.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Білорусі продовжили навчання на полігонах країни щонайменше до 31 липня.

Нагадаємо, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.