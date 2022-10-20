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Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки
Пором виходить з лівого берега порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням
фото ілюстративне

У жовтні окупанти активізували вивезення військової техніки в бік Нової Каховки

Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області. Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, йдеться у спільному матеріалі «Схем» та російської служби «Радіо Свобода».

Відомо, що з початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки. Також судячи з супутникових фото Planet Labs, рашисти на початку жовтня призупинили відправку обладнання до «небезпечного» правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

Крім того, журналісти знайшли у соцмережах профіль окупанта на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці РФ. З початку жовтня він фіксував на фото і відео та публікував переміщення загарбників та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.

10 жовтня чоловік опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte. 

Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки фото 1

Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. «Ми пливемо!», – каже він. «Ти це кому показуєш?», – запитує у Теплінського інший окупант.

«Схеми» разом з журналістами російської служби «Радіо Свобода» змогли ідентифікувати локацію на цьому відео і її точні координати: відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки фото 2
Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки фото 3

Відомо, що ця поромна переправа, яку російська армія використовує у військових логістичних цілях, добре відома Збройним силам України, які неодноразово завдавали по ній удару. З 27 липня, такі ракетні удари ЗСУ по Антонівському мосту – головній артерії, що з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині – різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

Судячи з супутникових знімків, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки фото 4

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких «евакуаційних» рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки фото 5

Раніше повідомлялося, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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