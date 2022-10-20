Рашисти втікають із правого берега Херсонщини: супутникові знімки

Пором виходить з лівого берега порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням

У жовтні окупанти активізували вивезення військової техніки в бік Нової Каховки

Окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації частини регіону та подальших планів звільнення області. Про це свідчать супутникові знімки, а також відео, які публікують самі окупанти, йдеться у спільному матеріалі «Схем» та російської служби «Радіо Свобода».

Відомо, що з початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку рейсів, переправляючи військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки. Також судячи з супутникових фото Planet Labs, рашисти на початку жовтня призупинили відправку обладнання до «небезпечного» правого берега в районі селища Козацьке: відтоді пором виходить туди порожнім, але повертається до Нової Каховки повністю з повним завантаженням.

Крім того, журналісти знайшли у соцмережах профіль окупанта на ім’я Макар Теплінський, вихідця з Луганщини, який воює на боці РФ. З початку жовтня він фіксував на фото і відео та публікував переміщення загарбників та військової техніки з правого на лівий берег Дніпра – на окуповану територію України в районі міста Нова Каховка Херсонської області.

10 жовтня чоловік опублікував фотографію, зроблену на поромі з військовими вантажівками у своєму профілі в соціальній мережі Vkontakte.

Згодом він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. «Ми пливемо!», – каже він. «Ти це кому показуєш?», – запитує у Теплінського інший окупант.

«Схеми» разом з журналістами російської служби «Радіо Свобода» змогли ідентифікувати локацію на цьому відео і її точні координати: відео було знято біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час, пором з військовою технікою рухався по каналу через острів Козацький у напрямку Нової Каховки.

Відомо, що ця поромна переправа, яку російська армія використовує у військових логістичних цілях, добре відома Збройним силам України, які неодноразово завдавали по ній удару. З 27 липня, такі ракетні удари ЗСУ по Антонівському мосту – головній артерії, що з'єднує два береги Дніпра на Херсонщині – різко ускладнили позиції російської армії у цьому регіоні. Після цього військові РФ почали регулярно використовувати поромні переправи та налагоджувати понтонні мости.

Судячи з супутникових знімків, у жовтні справді активізувалось вивезення військової техніки в бік Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім. Один з таких «евакуаційних» рейсів, ймовірно, був знятий на відео Макара Теплінського, яке він опублікував через декілька днів.

Раніше повідомлялося, що вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.