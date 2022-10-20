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Окупантам буде важко втекти з Херсона, – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупантам буде важко втекти з Херсона, – розвідка Британії
фото ілюстративне

Російська влада серйозно розглядає відведення своїх сил із правого берега Херсона

Вище керівництво Росії справді серйозно міркує про відступ із правого берега Херсонщини, але в умовах зруйнованих мостів це буде непростим завданням. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«18 жовтня 2022 року нещодавно призначений командувач російськими загарбниками в Україні генерал Сергій Суровікін заявив російським ЗМІ, що на Херсонщині склалася складна ситуація. Як головного командувача, заява Суровікіна, що висвітлює негативні новини про «військову спецоперацію», є вкрай незвичною», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначається, що це ймовірно свідчить про те, що російська влада серйозно розглядає масштабне відведення своїх сил із району на захід від річки Дніпро.

«Ключовим завданням будь-якої російської операції з виведення військ було б перевести війська та їхню техніку через річку шириною 1 км у належному порядку», – додають у розвідці.

Оскільки всі постійні мости були серйозно пошкоджені, Росія, швидше за все, буде сильно покладатися на тимчасовий баржний міст, який вона завершила біля Херсона в останні дні, і військові понтонні поромні підрозділи, які продовжують працювати в кількох місцях.

Окупантам буде важко втекти з Херсона, – розвідка Британії фото 1

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: розвідка росія окупанти Україна Херсон

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