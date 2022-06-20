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  4. Рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини
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    Події в Україні

    Рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини

    Рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини
    фото: Генштаб

    У Великій Костромці згорів будинок

    На Дніпропетровщині ніч минула з обстрілами, на щастя, люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    «Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку. В інших районах області на цю хвилину спокійно», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, у неділю, 19 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровщини.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини