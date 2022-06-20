Рашисти з артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровщини

У Великій Костромці згорів будинок

На Дніпропетровщині ніч минула з обстрілами, на щастя, люди не постраждали. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку. В інших районах області на цю хвилину спокійно», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у неділю, 19 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровщини.