РФ розгорнула біля кордону України новий ракетний дивізіон

Окупанти обстрілюють прикордонні райони України з території РФ

Росія продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 20 червня.

«У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4», – йдеться в повідомленні.

Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

Як повідомлялося, 19 червня російські окупаційні війська відкрили вогонь по території Сумської області.

По території Середино-Будської громади було зафіксовано 10 прильотів, три з яких по території самого міста.

Росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.



