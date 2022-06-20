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    Події в Україні

    РФ розгорнула біля кордону України новий ракетний дивізіон

    Зенітний ракетний дивізіон ЗРК С-300В4 розгорнуто в Брянській області - РФ розгорнула біля кордону України новий ракетний дивізіон
    Зенітний ракетний дивізіон ЗРК С-300В4 розгорнуто в Брянській області
    фото з відкритих джерел

    Окупанти обстрілюють прикордонні райони України з території РФ

    Росія продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 20 червня.

    «У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

    Як повідомлялося, 19 червня російські окупаційні війська відкрили вогонь по території Сумської області.

    По території Середино-Будської громади було зафіксовано 10 прильотів, три з яких по території самого міста.

    Росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Сумщина Україна окупація #stoprussia
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    РФ розгорнула біля кордону України новий ракетний дивізіон