РФ розгорнула біля кордону України новий ракетний дивізіон
Окупанти обстрілюють прикордонні райони України з території РФ
Росія продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 20 червня.
«У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4», – йдеться в повідомленні.
Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.
Як повідомлялося, 19 червня російські окупаційні війська відкрили вогонь по території Сумської області.
По території Середино-Будської громади було зафіксовано 10 прильотів, три з яких по території самого міста.
Росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.