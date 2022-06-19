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    Події в Україні

    Окупанти знову накрили Дніпропетровщину «Ураганами»

    Війська РФ обстрілюють мирних жителів із ЗРК &laquo;Ураган&raquo; - Окупанти знову накрили Дніпропетровщину «Ураганами»
    Війська РФ обстрілюють мирних жителів із ЗРК «Ураган»
    фото з відкритих джерел

    Ворожі снаряди поцілили в поля

    У неділю, 19 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

    Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють.

    Крім того, окупанти з «Ураганів» обстріляли територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі, поцілили в поля.

    Також протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних сил та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району, додав Лукашук.

    Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу.

    Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

    Згодом у лікарні помер один з постраждалих.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Окупанти знову накрили Дніпропетровщину «Ураганами»