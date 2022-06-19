Окупанти знову накрили Дніпропетровщину «Ураганами»
Ворожі снаряди поцілили в поля
У неділю, 19 червня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Минулося без постраждалих і без руйнувань, всі комунікації працюють.
Крім того, окупанти з «Ураганів» обстріляли територію поблизу села Перше Травня, що у Криворізькому районі, поцілили в поля.
Також протягом дня зафіксовано бої між підрозділами Збройних сил та сил противника на території Херсонщини поблизу Криворізького району, додав Лукашук.
Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу.
Зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.