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Реформа уряду. Мінагро знову під загрозою ліквідації?  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Реформа уряду. Мінагро знову під загрозою ліквідації?  
«Міністерство має залишитися і залишиться» 
фото з відкритих джерел

Аграрний міністр Сольський виключає ліквідацію Мінагро 

Міністр аграрної політики Микола Сольський у розмові з «Главкомом» повідомив: на його думку, міністерство повинне оптимізуватись. Воно повинне формувати політику, а не управляти підприємствами. Про ліквідацію Мінагро наразі не йдеться.

«Щоб це не був такий собі міні-Фонд держмайна, а в нас так і є до цих пір. Тому я абсолютно підтримую ідею, що міністерства повинні займатись тим, щоб визначати політику, формувати правила для гравців, стежити за конкуренцією, іншими важливими речами у своїй сфері. І, виходячи з цього, наміри оптимізувати кожне міністерство є правильними. Деякі ж міністерства можуть і не впоратись. Але я впевнений, що ми, по-перше, справимося, бо давно оптимізувались, ще при Тимофієві Милованову, коли були об’єднані з Мінекономіки, МінАПК було рекордсменом за підприємствами, які передано на приватизацію, і ми далі добровільно і з радістю від цього всього відмовлялись», – сказав Сольський.

По-друге, на думку Сольського, міністерство має залишитися і залишиться, адже наразі питання щодо його ліквідації не стоїть.

«Перебуваючи на посаді міністра, я ще раз у цьому переконався, тому що у всіх урядах Європи, G7, G20 міністерство продовольства є. Крім основної функції, воно має якісь додаткові: десь ще управляє лісом, десь займається якимись регіональними речами», – пояснив міністр. 

Як повідомлялося раніше, уряд ініціює реформу скорочення державного апарату. Пропонується скоротити кількість міністерств, центральних органів виконавчої влади та їх працівників, об’єднати функції забезпечення роботи чиновників усіх органів влади та позбутися непотрібних державних підприємств. У цьому контексті знову заговорили про ймовірну ліквідацію Мінагро.

До слова, Міністерство вже ліквідували у 2019-му, через рік його відновили.

Нагадаємо, також міністр Сольський повідомив: посівна ведеться по всій Україні, але вона цього року затримується. Цьогоріч затримується і збір урожаю.

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Теги: Мінекономіки міністр правила Микола Сольський

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