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Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зрив осінньої посівної. Уряд оцінив ситуацію
Ватажки окупованої частини Луганщини погрозами змушують місцевих фермерів проводити посівні роботи
фото: Агропортал

Міністр АПК спрогнозував, наскільки скоротяться посіви озимих

Міністр аграрної політики Микола Сольський в інтерв'ю «Главкому»  заявив, що посівна ведеться по всій Україні, але вона цього року затримується. Цьогоріч затримується і збір урожаю.

«Посівна ведеться по всій Україні, але вона цього року затримується, як і збір урожаю. Тому що в нас дуже багато дощів протягом останніх декількох тижнів практично по всій Україні: окупованій, деокупованій і неокупованій. Це всі бачать, це всі знають», – розповів він.

Сольський пояснив, що цього року буде зменшення за результатами посіву озимої пшениці і озимого ячменю на неокупованій території. «Обсяг посіву озимого ріпака приблизно збігається з минулорічним на відповідних територіях», – додав міністр.

Сольський зазначив, що також очікується зменшення посів ячменю і пшениці.

«Це ми зможемо подивитися в жовтні, але, думаю, йдеться про мінус від 20 %. Це, з одного боку, погано, а з другого – не є проблемою, яка вже не має вирішення. Тому що ті ж поля фермери планують, якщо ситуація зміниться, чимось іншим засіяти навесні наступного року, тобто сезон у них не втрачений. Що ж до території, яка є під окупацією, то ми можемо користуватися тільки даними, які збираємо з різних джерел і систематизуємо. Там посівна відбувається, але в значно меншому розмірі, ніж минулого року зі зрозумілих причин», – резюмував Сольський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські аграрії цього року через війну матимуть значно менший врожай, ніж зазвичай. Згодом стало відомо, що через війну Україна втратила 40% врожаю ранніх зернових.

Як стало відомо, Російська Федерація змогла викрасти з захоплених українських територій зерна на суму не менше $530 млн і вивезти до Туреччини, Сирії, Лівану та інших країн.

Читайте також: Микола Сольський: Через війну Україна вже втратила 20% елеваторів
 
Теги: аграрії Мінагрополітики

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