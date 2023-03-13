Репетиція перед масштабною акцією: на Херсонщині партизани готують нові сюрпризи

За словами Гуменюк, партизани в Україні допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога

Підрив ділянки залізниці на Херсонщині були своєрідною репетицією перед масштабнішою акцією партизанів. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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«Для того, щоб вчинити масштабну якусь акцію необхідно трошки порепетирувати. Крім того, треба усвідомлювати, розуміти і переспрямувати дії ворога на певні напрямки для того, щоб вивільнити для своїх дій інші», – сказала вона.

За словами Гуменюк, партизани в Україні допомагають тримати під контролем логістичні і транспортні шляхи ворога.

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Раніше повідомлялося, що учасники партизанського руху «Атеш» підірвали залізничне полотно в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Зазначається, що підрив було здійснено 11 березня на проміжку між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.