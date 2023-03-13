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Партизани підірвали залізничне полотно на окупованій Херсонщині (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Партизани підірвали залізничне полотно на окупованій Херсонщині (відео)
Момент підриву залізничного полотна
фото: скріншот відео

Партизани продовжують чинити спротив ворогові на тимчасово окупованих територіях

Учасники партизанського руху «Атеш» підірвали залізничне полотно в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Центр національного спротиву та сам рух «Атеш», оприлюднивши відео у своєму Telegram.

Зазначається, що підрив було здійснено 11 березня на проміжку між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.

Метою партизанів було завадити постачанню російських угруповань залізничними коліями до населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Як заявили партизани, диверсія була успішною і наміченої цілі вдалося досягнути.

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.

Як повідомлялося, у суботу, 11 березня, російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

До слова, завершилася 382-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Для досягнення своїх цілей, ворог не рахується із власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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Теги: партизани спротив Херсонщина

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