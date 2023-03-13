Партизани підірвали залізничне полотно на окупованій Херсонщині (відео)

Партизани продовжують чинити спротив ворогові на тимчасово окупованих територіях

Учасники партизанського руху «Атеш» підірвали залізничне полотно в тимчасово окупованій частині Херсонської області. Про це повідомив Центр національного спротиву та сам рух «Атеш», оприлюднивши відео у своєму Telegram.

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Зазначається, що підрив було здійснено 11 березня на проміжку між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ.

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Метою партизанів було завадити постачанню російських угруповань залізничними коліями до населених пунктів Херсонської та Запорізької областей. Як заявили партизани, диверсія була успішною і наміченої цілі вдалося досягнути.

Нагадаємо, що вранці 12 березня російські військові обстріляли житловий сектор селища Білозерка Херсонської області. Внаслідок атаки постраждала дівчина.

Як повідомлялося, у суботу, 11 березня, російська армія здійснила 29 обстрілів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє отримали поранення.

До слова, завершилася 382-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Для досягнення своїх цілей, ворог не рахується із власними втратами. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.