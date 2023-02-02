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Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

Лівобережна Херсонщина – під вогневим контролем ЗСУ: які є варіанти деокупації регіону

glavcom.ua
Наразі вся окупована територія Херсонської області перебуває під прицілом ЗСУ
фото: ЗСУ

Ворог намагається укріпитись на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікаційних споруд і перекидання резервів

Одним із способів звільнення лівобережної частини Херсонської області може бути не лише завдання удару по ворогу суходолом, з боку Запоріжжя. ЗСУ також можуть вдатися до тактики форсування Дніпра.

Дії ЗСУ свідчать передусім про те, що командування Сил спротиву розглядає питання про звільнення лівобережжя Херсонщини як один з пріоритетів.

Йдеться не лише про варіант деокупації півдня, починаючи з Запорізької області – суходолом, а й про складніший варіант – із форсуванням природної водної перешкоди.

Варто зазначити, що російські соцмережі вже відкрито заявляють про те, що очікують нових десантних операцій ЗСУ в районі Кінбурнської коси та Нової Каховки.

Нещодавно українські ЗМІ повідомили про успішний розвідувальний рейд у районі Нової Каховки в ніч із 23 на 24 січня. Тоді ЗСУ форсували Дніпро і вдерлися до тилу ворога.

Звертаю увагу, що російські пабліки вранці 26 січня повідомили про ще одну «атаку ЗСУ через Дніпро» – вже в районі Херсона. Утім наразі ця інформація не підтверджена  українськими офіційними джерелами, тому може йтися про елементи ІПСО противника.  Водночас, прокремлівські мілітарі-блогери відкрито заявляють про те, що очікують на нові десантні операції ЗСУ в районі Кінбурнської коси та Нової Каховки. Відповідно, ворог намагається зміцнитися на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікацій, перекидання резервів та хаотичних обстрілів правобережжя Дніпра

Відповідно, ворог намагається укріпитись на півдні Херсонщини шляхом зведення фортифікаційних споруд і перекидання резервів. Разом з тим, агресор веде хаотичні обстріли правобережжя Дніпра.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Антонівка та Херсон, а також Дмитрівка на Миколаївщині.

Наразі вся окупована територія Херсонської області перебуває під прицілом ЗСУ. У зв'язку з цим варто згадати нещодавній випадок з завданням ракетного удару по російській військовій колоні на Чонгарському перешийку, який фактично є брамою до Криму.

А беручи до уваги поінформованість Сил оборони щодо місць концентрації та шляхів пересування ворожих цілей, удари будуть завдаватися передусім по місцях скупчення противника.

Нагадаю, Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України уже цього тижня. У цьому пакеті будуть ракети GLSDB, які дозволять бити на відстань до 150 кілометрів.

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Теги: ЗСУ Дніпро Херсонщина Миколаїв Херсон звільнення ворог війна окупанти Запоріжжя

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Дмитро Снєгирьов

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