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РФ формує поблизу України ще одне ударне угруповання, – розвідка

Іванна Гордійчук
Вчора, 11:51 glavcom.ua
РФ формує поблизу України ще одне ударне угруповання, – розвідка
Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус
фото ілюстративне

В окупантів нестача офіцерських кадрів 

Росії не вдалося реалізувати свої плани прихованої мобілізації та створення 16 добровольчих батальйонів. Стрілецькі підрозділи мали бути розгорнути майже в кожному регіоні РФ. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

«За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано вісім батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій, Росія прийняла рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Рашисти заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати», – розповів представник головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Крім цього, Скібіцький заявив про катастрофічну неукомплектованість бойових підрозділів окупаційних військ рф офіцерськими кадрами. За його словами, вищий командний ешелон російської армії не виконав тих завдань, які перед ним ставили в лютому та березні щодо окупації України, та був зміщений. Також відчутно неукомплектована середня командна ланка окупаційних підрозділів.

«За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує Росія», – додав представник розвідки.

Для того, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, окупанти вимушені присвоювати звання молодший лейтенант сержантському складу.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.

Теги: росія окупанти війна Україна

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