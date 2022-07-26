Росія кидає на війну громадян трьох країн: розвідка розкрила тактику окупантів

Російська Федерація намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

«У РФ активно розгортається кампанія під гаслом «від кожного суб'єкта федерації по батальйону». В її рамках кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону «добровольців» для участі у війні проти України. Щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влада Москви формує так званий «мерівський полк», в який здебільшого набирають людей з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ.

«Загалом РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та «ЛДНР», – зазначають у розвідці.

Крім того, фіксуються випадки примусу до підписання контрактів щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш бланш від влади РФ на відбір бойовиків колоніях.

Також розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання.

Раніше повідомлялося, що російські шпиталі не здатні впоратися з наявною кількістю поранених окупантів. У зв’язку з цим у РФ проводиться мобілізація медичного персоналу.

Крім цього, Росія до кінця липня планує сформувати 16 так званих добровольчих батальйонів.

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