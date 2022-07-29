Найманці «Вагнера» не зможуть змінити хід війни, – британська розвідка

РФ відчуває гостру нестачу бойової піхоти

Міноборони Росії бракує піхоти, тому воно активно залучає найманців приватної військової компанії «Вагнер» до широкомасштабної війни в Україні, хоча досі вони виконували інші місії. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що з березня російська приватна військова компанія (ПВК) «Вагнер» працює на сході України у координації з російськими військовими.

«Ймовірно, «Вагнеру» було призначено відповідальність за певні сектори лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів. Це суттєва зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала місії, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності», – йдеться в повідомленні.

У Британії наголошують, що цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою.

«Роль «Вагнера», ймовірно, змінилася через те, що російському Міноборони не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил «Вагнера» буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни», – зазначається в огляді.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо, що російські військові захопили Вуглегірську теплоелектростанцію, розташовану біля міста Світлодарськ Донецької області.

Раніше британська розвідка повідомила, що в результаті успішних ударів ЗСУ російські війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими. А нонтрнаступ України на Херсонщині набирає обертів.