Рівень води в річках Закарпаття може піднятися на 1,5 м

На високогір'ї Карпат почалася відлига

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підняття рівня води у річках на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба ДСНС

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«27-28 березня на рiчках Закарпаття продовжуватиметься ріст рiвнiв води на 0,3 – 1,5 м над поточними рівнями», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що негативних наслідків не очікується.

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Нагадаємо, 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської області, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської розпочалася відлига. У зв'язку з чим рятувальники попередили значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).