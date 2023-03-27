Рівень води в річках Закарпаття може піднятися на 1,5 м
На високогір'ї Карпат почалася відлига
Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підняття рівня води у річках на Закарпатті. Про це повідомляє пресслужба ДСНС
«27-28 березня на рiчках Закарпаття продовжуватиметься ріст рiвнiв води на 0,3 – 1,5 м над поточними рівнями», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що негативних наслідків не очікується.
Нагадаємо, 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської області, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської розпочалася відлига. У зв'язку з чим рятувальники попередили значну сніголавинну небезпеку (3 рівень).
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