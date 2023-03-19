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У Карпатах відлига: рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Карпатах відлига: рятувальники попереджають про загрозу сходження лавин
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Туристів закликають не ходити в гори

Українців попереджають про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах сьогодні та завтра. Тому рятувальники закликають утриматися від походу в гори. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У зв’язку з відлигою 19-20 березня на високогір'ї Закарпатської, а 20 березня на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту зазначають, що станом на ранок 19 березня на горі Піп Іван ясно, вітер північно-західний 6 м/с. Стовпчик термометра показував -4 градуси.

Нагадаємо, відомий актор Джуліан Сендс зник у горах Каліфорнії.

Раніше повідомлялося, що українці застрягли на висоті понад 1800 метрів з румунського боку гори Піп Іван: одного з чотирьох українців, які заблукали в румунських горах, знайшли мертвим.

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Теги: державна служба українці рятувальники вітер небезпека Закарпаття Карпати (гори)

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